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Valorant | لعبة التصويب الجديدة تنطلق اليوم مجانا بأول فصل Ignition

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:33 ص
لعبة Valorant
لعبة Valorant
تنطلق لعبة التصويت الجديدة Valorant من Riot Games، رسميًا اليوم الثلاثاء الموافق 2/6/2020 بشكل مجاني، ولجميع دول العالم بأول فصل Ignition وبخريطة ومحتوى جديد.

وانطلقت لعبة Valorant بشكل رسمي في تمام الساعة 7 صباحًا بتوقيت مصر، والساعة 8 بتوقيت السعودية، والساعة 9 بتوقيت الإمارات، وفي شتى بقاع الأرض وبشكل مجاني، كل ما عليك فعله الذهاب إلى موقع Riot Games وتحميل اللعبة.

لعبة Valorant هي لعبة تصويب جديدة من منظور الشخص الأول FPS تعتمد في أسلوب لعبها على النظام التكتيكي واستخدام القدرات الخاصة لكل "شخصية" في اللعبة من أجل تحقيق الفوز، تأخذ اللعبة في طبعها الجانب التنافسي Competitive لذلك اللعبة موجهة بشكل أساسي من أجل الرياضة الإلكترونية eSports وتهدف إلى الاستمرار لسنوات عديدة تماماً مثل League of Legends وهي من نشر وتطوير نفس الشركة RIOT Games.

من المفترض أن تنطلق اللعبة بأول حلقة لها تحت مُسمى Ignition خلال خمس ساعات من كتابة هذا الخبر وبالنسبة لمحتوى الإصدار فسنشهد على إطلاق عميل جديد إلى جانب خريطة Ascent كما سيتم رفع Gameplay Trailer للخريطة مع عرض رسمي للعبة.

جدير بالذكر خروج Valorant من فترة بيتا مغلقة تمكنت من تحطيم أرقام قياسية فيها مثل الوصول لـ 34 مليون مشاهدة في أول يوم ، الوصول لـ 3 مليون لاعب يقوم بالولوج يومياً لـ Valorant إلى جانب 470 مليون ساعة من الـ Streams بل واستطاعت حل الكثير من المشاكل التي واجهت اللاعبين فيها.

ضمن المشاكل التي ستعمل Riot Games على حلها هي مشاكل الخوادم والـ Ping ولهذا ركزت Riot على توفير مختلف الخوادم حول العالم بشكل يسهل على اللاعبين الوصول لـ 128fps خلال اللعب بالأخص للاعبين الذين يملكون سرعة إنترنت سيئة كما صرحت Riot بأنها ستقدم أقل Ping ممكن سيصل لـ 35ms.

على صعيد الشرق الأوسط، فقد صرح حساب Valorant الرسمي للشرق الأوسط عن عمل الفريق المطور على توفير خوادم في المنطقة بشكل رسمي أخيرًا، بجانب أن اللعبة ستدعم اللغة العربية وستحصل على موقعها الرسمي على الإنترنت قريباً جداً وحتى مجىء تلك اللحظة ، فسيلعب لاعبو الشرق الأوسط على الخوادم الأوروبية والتي تم زيادة عددها.

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