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نيودلهي تطلق تطبيق للتحقق من توافر أسرة بالمستشفيات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
صرح رئيس وزراء دلهي ارفيند كيجريوال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بإن سكان نيودلهي يمكنهم التحقق من عدد الأسرة المتاحة في مستشفيات المدينة عبر تطبيق جديد للهواتف المحمولة.

وقال كيجريوال: "من ناحية نقول أن لدينا أسرة كافية، ولكن من ناحية أخرى نتلقى رسائل من أشخاص يقولون أنهم ذهبوا من مستشفى إلى آخر لكنهم لم يتمكنوا من العثور على سرير، لذلك هناك فجوة في المعلومات".

وأضاف أن هذه الفجوة سوف يتم سدها من خلال تطبيق "دلهي كورونا" وموقع إلكتروني داعم سيسمح للمواطنين بتحديد المستشفيات التي تحتوي على أسرة فارغة.

قال كيجريوال، إن المشكلة الاساسية في المدن هي انه يوجد عدد كبير من الحالات، لكن هناك نقص في البنية التحتية للرعاية الصحية.

وأوضح كيجريوال إنه على الرغم من أن العاصمة الهندية أبلغت عن أكثر من 20000 حالة إصابة بفيروس كورونا، فقد دخل 2600 مريض فقط حاليًا إلى المستشفيات في المدينة. وأضاف أنه من بين أكثر من 6700 سرير متاح في المدينة، هناك 4100 سرير فارغ حاليًا.

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نيودلهي تطلق تطبيق كورونا في الهند كورونا

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