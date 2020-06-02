محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الإعدادية هاتفيا

هنأ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم، أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2019-2020 الحاصلين على الدرجات النهائية، هاتفيا، متمنياََ لهم مزيدًا من التفوق والنجاح بالمراحل التعليمية المقبلة.





كما قدم محافظ الدقهلية التهنئة لأسر أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة،وكذلك لوكيل وزارة التربية والتعليم وللعاملين بقطاع التعليم لما بذلوه من جهد لتحقيق نتائج مشرفة ومراكز متميزة.





وحصلت الطالبات أروى محمد يوسف المهدي بمدرسة الوادي بنات للغات،وملك وجدي المحمدي ابراهيم بمدرسة السيدة عائشة بنات بالمنصورة، وريم أحمد ابو خليل عوض بمدرسة ميت الكرماء بنات بطلخا، واسماء عبد الله عبد السلام محمد بمدرسة الملاح المشتركة بتمي الامديد،ومريم محمد محمد أحمد عرفات بمدرسة منية سمنود بنات بأجا على المركز الأول،بمجموع 280 درجة.





ومن ناحيته، هنأ علي عبد الرؤوف، وكيل تعليم الدقهلية، 100 ألفا و984 طالبا وطالبة بإتمام مرحلة التعليم الأساسي بنسبة النجاح 98.6%.



