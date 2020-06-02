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محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الإعدادية هاتفيا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:27 ص
المحافظ
المحافظ
هنأ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم، أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2019-2020 الحاصلين على الدرجات النهائية، هاتفيا، متمنياََ لهم مزيدًا من التفوق والنجاح بالمراحل التعليمية المقبلة.

كما قدم محافظ الدقهلية التهنئة لأسر أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة،وكذلك لوكيل وزارة التربية والتعليم وللعاملين بقطاع التعليم لما بذلوه من جهد لتحقيق نتائج مشرفة ومراكز متميزة. 

وحصلت الطالبات أروى محمد يوسف المهدي بمدرسة الوادي بنات للغات،وملك وجدي المحمدي ابراهيم بمدرسة السيدة عائشة بنات بالمنصورة، وريم أحمد ابو خليل عوض بمدرسة ميت الكرماء بنات بطلخا، واسماء عبد الله عبد السلام محمد بمدرسة الملاح المشتركة بتمي الامديد،ومريم محمد محمد أحمد عرفات بمدرسة منية سمنود بنات بأجا على المركز الأول،بمجموع 280 درجة.

ومن ناحيته، هنأ علي عبد الرؤوف، وكيل تعليم الدقهلية، 100 ألفا و984 طالبا وطالبة بإتمام مرحلة التعليم الأساسي بنسبة النجاح 98.6%.

خروج 410 مصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.

ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

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