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"المصل واللقاح" يكشف مفاجأة بشأن تأثير الفيتامينات والمكملات الغذائية على كورونا (فيديو)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:27 ص
فيتامينات
فيتامينات
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل والقاح: إن الأدوية والمستلزمات الطبية متوفرة في المستشفيات، ولكن هناك نقص في الأدوية بالصيدليات، مشيرا إلى أن حالة الخوف التي تسيطر على المواطنين هي السبب في تخزينهم للأدوية من دون حاجتهم لها.

وأشار "حداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن تخزين الأدوية في المنازل سيؤثر على المصابون باشتباه كورونا، وتحتاج للأدوية، منوها بأن هناك سحب لأدوية المناعة والمكملات الغذائية من الصيدليات على الرغم من أن الأغذية الطبيعية أفضل منها.

وأوضح أن أخذ الفيتامين سي من الأغذية الطبيعية أفضل، مؤكدا أن الفيتامين لا يعالج ولا يقي من الإصابة بكورونا، وغنما تحسن من أداء الجهاز الماعي أثناء الإصابة بالمرض، ولا داعي لتناولها قبل الإصابة.




خروج 410 مصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.

ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

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