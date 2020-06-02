"المصل واللقاح" يكشف مفاجأة بشأن تأثير الفيتامينات والمكملات الغذائية على كورونا (فيديو)

قال الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل والقاح: إن الأدوية والمستلزمات الطبية متوفرة في المستشفيات، ولكن هناك نقص في الأدوية بالصيدليات، مشيرا إلى أن حالة الخوف التي تسيطر على المواطنين هي السبب في تخزينهم للأدوية من دون حاجتهم لها.





وأشار "حداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن تخزين الأدوية في المنازل سيؤثر على المصابون باشتباه كورونا، وتحتاج للأدوية، منوها بأن هناك سحب لأدوية المناعة والمكملات الغذائية من الصيدليات على الرغم من أن الأغذية الطبيعية أفضل منها.





وأوضح أن أخذ الفيتامين سي من الأغذية الطبيعية أفضل، مؤكدا أن الفيتامين لا يعالج ولا يقي من الإصابة بكورونا، وغنما تحسن من أداء الجهاز الماعي أثناء الإصابة بالمرض، ولا داعي لتناولها قبل الإصابة.















