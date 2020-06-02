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آخرهم دينا حويدق.. 7 إعلاميين يقعون في فخ فيروس كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:23 ص
دينا حويدق
دينا حويدق
أحمد القاسم
أصيب عدد من الإعلاميين خلال الساعات الأخيرة بفيروس كورونا، بعدما خالطوا عدة حالات حاملة للفيروس مما أدى إلى انتقال الوباء الذي يسيطر على أغلب دول العالم لهم.

وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا ٦٫٠٦ مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين قرابة ٢٫٥٦ مليون، فيما كان عدد الوفيات أكثر من ٣٧١ ألف.

وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الإثنين ٢٦٬٣٨٤ حالة من ضمنهم ٧٬١٤٩ حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة ١٬٠٠٥ حالة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" قائمة بكافة الإعلاميين الذين أصيبوا بالفيروس خلال الفترة الأخيرة:

- الإعلامية دينا حويدق، المذيعة بقناة CBC، والتي أعلنت إصابتها بالفيروس خلال الساعات الأخيرة وطالبت كل من تعامل معها بإجراء اختبارات للتأكد من حمله الفيروس من عدمه.

- الإعلامى كريم رمزي، مقدم برامج بقناة "أون تايم سبورت" الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا قائلا: "كورونا ايجابي.. الحمد لله.. دعواتكم".

- الإعلامية ريهام السهلى، مقدمة برنامج المواجهة بقناة اكستر نيوز أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وأعلن ذلك مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير.

- الإعلامية آية عبد الرحمن، أعلنت بنفسها إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلة: على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا"، مطالبة بالدعاء لها بالشفاء.

- الإذاعية مآثر المرصفي، مدير عام إذاعة الأخبار السابق لإذاعة "راديو مصر"، إنضمت لمصابي فيروس كورونا بعدما أعلنت صفحات العاملين في ماسبيرو ذلك.

- الإذاعي عمرو صلاح مذيع نغم FM، قال إنه يُشتبه في إصابته بكورونا، وتم حجزه بأحد مستشفيات الحميات، حتى التأكد من نتيجة تحليل الفيروس.

- الإعلامية داليا أبو عمر، مقدمة إحدى البرامج على يوتيوب، سارت على نفس الوتيرة وأعلنت إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للرعاية والطوارئ، أكد أن المصريين يتمتعون بمناعة قوية، وهو الأمر الذي يساعد الأطباء في علاج مصابي كورونا، مؤكدا أن نسب من يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي في مصر أقل من الخارج، فأغلب الحالات لم تحتاج له.

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كورونا دينا حويدق الفجر أجهزة التنفس

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