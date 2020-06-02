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شرطة مدينة سان لويس الأمريكية تعلن إطلاق النار على 4 من عناصرها

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:13 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات

أعلنت شرطة مدينة سان لويس في ولاية ميسوري الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إطلاق النار على 4 من عناصرها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط البيت الأبيض، حيث استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع، وسط عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين.

 

وتزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض، مقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط مواجهات مع قوات الأمن، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة واشتطن خلال ليلة سادسة من التظاهرات التي تعم أنحاء البلاد.

 

وكان دونالد ترامب، دعا إلى مزيد من "القوة والنظام" بمواجهة المتظاهرين في تغريدة على تويتر، بينما كانت قوات الأمن تستخدم قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين.

 

وفي وقا سابق، أعلن ترامب، فرض حظر للتجول، في واشنطن، بعد خروج التظاهرات الجديدة قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة موريل باوزر، غداة ليلة شهدت أعمال شغب في مدن أميركية عدة.

 

وقال ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر، إن حظر التجوّل سيكون ساري المفعول بدءاً من الساعة "23:00 الأحد حتّى الساعة 06:00 الاثنين"، مضيفاً أنه أمر بنشر الحرس الوطني في المدينة، لدعم الشرطة.

 

وتسبب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، بأيدي رجال في ولاية مينيسوتا، في احتجاجات عنيفة بولايات أميركية عدة، أجبرت قوّات الحرس الوطني على التدخل.

 

 

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