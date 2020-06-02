بعد مسلسل "النهاية".. نهال نور تخطف قلوب الجماهير مرة أخرى

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يشيد الجمهور بأداء الفنانة الشابة نهال نور بعد تجسيدها دور ريناد في مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف في سباق دراما رمضان 2020.



وتوالت عليها العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليها قائلاً: "انتي فنانة جامدة وليكى مستقبل حلو ان شاء الله، ماشاء الله عليكي موهوبة وخطفتي قلوبنا".



يذكر أن نهال نور هي الطفلة التي خطفت قلوب الملايين منذ طفولتها ومشاركتها في الكليب الغنائي "تررم"، إخراج ياسر سامي، وحين عودتها للفن خطفت قلوب جماهيرها بحبهم لها مرة أخرى.



قصة مسلسل النهاية



تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



أبطال مسلسل النهاية



شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.