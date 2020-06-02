مصر تنافس 8 دول عربية للفوز بمقعد عضوية المجلس العالمى للاعبين القادة

مع انطلاق الاجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للاولمبياد الخاص والذى يعقد عبر المنصة الإفتراضية بمشاركة 20 لاعبا و15 مرافقا من 10 دول عربية.





ويستمر على مدى ثلاثة ايام حيث يشهد هذا الاجتماع حدثين هامين الاول محاولة الفوز بمقعد عضوية المجلس العالمى للاعبين القادة والذى سوف يخلو نهاية هذا العام وتشغله لاعبه الاولمبياد الخاص التونسى ندى الرشيد ، والثانى حرص المهندس ايمن عبد الوهاب على التحدث للمجتمعن حول التخطيط الاستراتيجي للأولمبياد الخاص ومناقشة نقاط إلاستراتيجية العالمية 2025-2021.





والتي تعرف عليها المشاركون خلال إكمال الإستبيان المتعلق بهذه الإستراتيجية من قبل اللاعبين القادة .





ويمثل مصر فى هذه الاجتاعات يوسف رمضان (لاعب قائد)، عمر بركات (لاعب قائد) ، كريم الزينى (لاعب قائد) ، فريدة حسنى (لاعبه قائده) ،و هايدى ياسر (لاعبه قائده) ، شريف محمد ندى (لاعب قائد) ، ومريم عزب ( لاعب قائد ) ، ملك حسنى (مرافق)،و طارق محسن ( مدير برنامج اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصرى).









وصرحت نهى جاب الله مديرة برنامج اللاعبين القادة بأن هذا الاجتماع والذى يعد الثانى للاعبين القادة بعد تشكيل مجالس للاعبين فى برامجهم وتمثليهم فى هذا المجلس الاقليمى ، وقيامهم بعقد اجتماعات دورية لهم فى بلادهم ، وعقد اجتماعهم الاول بالقاهرة اكتوبر الماضى.





فكان من الضرورى عقد هذا الاجتماع وهو الثانى من عمر هذا المجلس ، وبسبب ظروف كورورنا وما يمر بها العالم والمنطقة من أحداث ولاهمية وضرورة هذا الاجتماع تم عقده من خلال المنصة الافتراضية زووم ، وقد حرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى ولآيمانه بأهمية دور هذا المجلس على القاء محاضرة هامة حول التخطيط الاستراتيجي.





واضافت نهى بأنه وبخلو معقد عضو المجلس العالمى للاعبين القادة والذى كانت تشغله التونسية ندى الرشيد سيتم اختيار لاعبا من الدول التسع المشاركة فى هذه الاجتماع وهى مصر ، الامارات، لبنان ،الكويت، المغرب ،سوريا ،البحرين ، عمان، الاردن للفوز بهذا المقعد .





واشارت جاب الله بأن حلال جلسة من جلسات الاجتماعات سوف تتاح الفرصة لكى لاعب بالتعريف الكامب بنفسه والتحدث عن طموحاته واحلامه وما يريد من هذا المجلس والدور الذى يمكنه ان يلعبه خاصة وانه يتكون من لاعبين من مناطق العالم السبع .





مؤكدة بأن التونسية ندى الرشيد سوف تتحدث عن المجلس العالمى ودورة وما قامت به خلال فترة عضويته ، خاصة وان العام الماضى قد شهد انعقاد اول مؤتمر عالمى للاعبين القادة فى الدينمارك بخضور لاعبين قادة من مختلف دول العالم ، ومن ثمه كان من المهم وقبل احتيار عضو المجلس العالمى الجديد الاستماع الى ممثلة المنطقة فى المجلس العالمى ، وفتح باب الترشح لهذه العضوية من بين اللاعبين القادة المشاركين فى هذا الاجتماع .



