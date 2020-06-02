Advertisements

بدعم "البتروكيماويات" .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.36% بمستهل التعاملات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:58 ص
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير


استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع مدفوعاً بقطاعي المواد الأساسية (البتروكيماويات) والبنوك ، ووارتفع  المؤشر العام للسوق بنحو 0.36%  خلال التعاملات الصباحية إلى مستوى 7315 نقطة ليربح نحو 26.26 نقطة.

وتصدر الارتفاعات بسوق السعوية اليوم  سهم الكابلات السعودية بنسبة 6.17%، تلاه سهم أمانة للتأمين بنحو 5.98%، كما ارتفع أداء سهم الأهلية بنسبة 4.40% ، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم اتحاد الخليج بنحو 4.82%، تلاه سهم أسواق العثيم بنسبة 1.87%، كما تراجع سهم شاكر بنسبة 1% ، وتصدر التداولات على كافة المستويات سهم دار الأركان بنحو 16.34 مليون سهم وبقيمة 124.117 مليون ريال.

 وعلن مستوي أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية اليوم ، فقد ارتفع بالمؤشر العام قطاع المواد الأساسية بنحو 0.895، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.385 ،وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.065%، والاتصالات بنسبة 0.21%.

وارتفع  المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي بنهاية تعاملات أمس الاثنين، أول تعاملات شهر يونيو  مدعوماً بارتفاع شبه جماعي للقطاعات وسط نمو في حركة السيولة بنسبة 1.05% إلى مستوى 7288.81 نقطة بمكاسب قدرها 75.78 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوق الاسهم السعودي المؤشر العام للسوق

أخبار تهمك

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في برشلونة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ حوالي 12 ساعة

مانشستر يونايتد يهدد الصفقة التاريخية لريال مدريد

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الجيش الأمريكي ينتشر بشكل مكثف في محيط البيت الأبيض

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

"كلنا في رعب".. وزير التعليم: "بقيس حرارتي كل 5 دقائق" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

بورصة السعودية تربح 27 مليار ريال خلال الأسبوع المنقضي

بورصة السعودية تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.8%

سوق الأسهم السعودية يسجل إرتفاع بنسبة 0.33% للجلسة الثالثة علي التوالي

مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل صعوده للجلسة الرابعة علي التوالي في ختام التعاملات

المؤشر السعودي يصعد 0.22% خلال التعاملات الصباحية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.32% بالختام رغم ضعف قيم التداول

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 ص

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

01:17 ص

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

03:51 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

08:39 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين