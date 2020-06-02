بدعم "البتروكيماويات" .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.36% بمستهل التعاملات









استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع مدفوعاً بقطاعي المواد الأساسية (البتروكيماويات) والبنوك ، ووارتفع المؤشر العام للسوق بنحو 0.36% خلال التعاملات الصباحية إلى مستوى 7315 نقطة ليربح نحو 26.26 نقطة.





وتصدر الارتفاعات بسوق السعوية اليوم سهم الكابلات السعودية بنسبة 6.17%، تلاه سهم أمانة للتأمين بنحو 5.98%، كما ارتفع أداء سهم الأهلية بنسبة 4.40% ، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم اتحاد الخليج بنحو 4.82%، تلاه سهم أسواق العثيم بنسبة 1.87%، كما تراجع سهم شاكر بنسبة 1% ، وتصدر التداولات على كافة المستويات سهم دار الأركان بنحو 16.34 مليون سهم وبقيمة 124.117 مليون ريال.





وعلن مستوي أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية اليوم ، فقد ارتفع بالمؤشر العام قطاع المواد الأساسية بنحو 0.895، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.385 ، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.065%، والاتصالات بنسبة 0.21%.





وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي بنهاية تعاملات أمس الاثنين، أول تعاملات شهر يونيو مدعوماً بارتفاع شبه جماعي للقطاعات وسط نمو في حركة السيولة بنسبة 1.05% إلى مستوى 7288.81 نقطة بمكاسب قدرها 75.78 نقطة.