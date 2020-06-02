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الوفد: معاملة الأطباء كشهداء الجيش والشرطة كان ضروريا
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:01 ص
عبداللطيف هيبة
أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أهمية وضرورة قرار الحكومة بمعاملة شهداء الأطباء معاملة الشهداء من رجال الجيش والشرطة.
وقال الجندي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه كان من أوائل المطالبين بمعاملة شهداء الأطباء في ظل أزمة كورونا كمعاملة شهداء الجيش والشرطة، حيث أصدر بيانا في شهر أبريل الماضي يطالب فيه الحكومة بذلك دعما للأطقم الطبية في حربها ضد هذا الوباء الخطير.
وأشار مساعد رئيس الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إلى أن دور الأطباء والأطقم الطبية في مواجهة هذا الوباء لا يقل عن دور أي جندي في المعركة، بما يفرض علينا ضرورة الاهتمام بهم ورعايتهم ورعاية أسرهم بكافة النواحي وخاصة المادية والنفسية.
وتابع المهندس حازم الجندي: الحكومة تفهمت مطالب الأطباء ونتيجة لذلك تدخل رئيس الوزراء وحل الخلاف مع نقابة الأطباء وقرر العديد من المزايا لهم منها معاملتهم المعاملة المادية لشهداء الجيش والشرطة بالنسبة للضحايا من الأطقم الطبية.
وأكد الجندي، ضرورة دعم صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية والذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي سيتكفل بتوفير الحقوق المالية للأطباء ضحايا كورونا، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التوجه بما يدعم صالح الأطباء.
وأوضح أهمية التوسع في دعم الأطقم الطبية خاصة نفسيا خلال الفترة المقبلة مع تزايد أعداد الإصابات بكورونا وتزايد الضغط عليهم، كما أن مصر مقبلة على فترة الذروة في إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة.
تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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