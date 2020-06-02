الوفد: معاملة الأطباء كشهداء الجيش والشرطة كان ضروريا

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أهمية وضرورة قرار الحكومة بمعاملة شهداء الأطباء معاملة الشهداء من رجال الجيش والشرطة.





وقال الجندي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه كان من أوائل المطالبين بمعاملة شهداء الأطباء في ظل أزمة كورونا كمعاملة شهداء الجيش والشرطة، حيث أصدر بيانا في شهر أبريل الماضي يطالب فيه الحكومة بذلك دعما للأطقم الطبية في حربها ضد هذا الوباء الخطير.





وأشار مساعد رئيس الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إلى أن دور الأطباء والأطقم الطبية في مواجهة هذا الوباء لا يقل عن دور أي جندي في المعركة، بما يفرض علينا ضرورة الاهتمام بهم ورعايتهم ورعاية أسرهم بكافة النواحي وخاصة المادية والنفسية.





وتابع المهندس حازم الجندي: الحكومة تفهمت مطالب الأطباء ونتيجة لذلك تدخل رئيس الوزراء وحل الخلاف مع نقابة الأطباء وقرر العديد من المزايا لهم منها معاملتهم المعاملة المادية لشهداء الجيش والشرطة بالنسبة للضحايا من الأطقم الطبية.





وأكد الجندي، ضرورة دعم صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية والذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي سيتكفل بتوفير الحقوق المالية للأطباء ضحايا كورونا، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التوجه بما يدعم صالح الأطباء.





وأوضح أهمية التوسع في دعم الأطقم الطبية خاصة نفسيا خلال الفترة المقبلة مع تزايد أعداد الإصابات بكورونا وتزايد الضغط عليهم، كما أن مصر مقبلة على فترة الذروة في إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة.



