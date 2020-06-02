محافظ الشرقية: لجنة من رجال الدين والطب النفسي لدعم الأطباء (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المرحلة التي تمر بها مصر تشبه الحرب، ويجب على الجميع المساهمة للعبور من الأزمة، موضحا أن الحفل الغنائي الذي أقيم لدعم الأطباء بمستشفى العزل بالمحافظة نوع من المشاركة في رفع الروح المعنوية للجيش الأبيض.





وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه قرر تشكيل مجموعة تتكون من رجال دين، وأطباء نفسيين يمروا على المستشفيات للحديث مع الأطقم الطبية وتقديم الدعم لهم.





وأكد أنهم يتابعون مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات، ويوقعون عقوبات على السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية، منوها بأنهم وجعوا بمنع دخول المواطنين المحال التجارية بدون كمامات، وكذلك ممنوع أن يكون هناك أي عامل داخل محل لا يرتدي كمامة.



