تعليق ساخر من علي ربيع على ذكرياته قبل أزمة فيروس الكورونا

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استرجع الفنان علي ربيع ذكرياته قبل انتشار فيروس كورونا وفترة الحجر المنزلي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر علي ربيع، صورة أرشيفية له،

وظهر فيها وهو حمام السباحة، وعلق على الصورة قائلاً: "من الصيف الي فات عشان الصيف ده مات".



يُشار أن علي ربيع خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "عمر ودياب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني،

ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق هاشم، مصطفى عمر، بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي.



ودارت أحداث المسلسل حول تعرض عمر لإصابة يبتعد على إثرها عن ملاعب كرة السلة، ويتعرض دياب للصعق فيبتعد عن عمله في الكهرباء، لتبدأ رحلتهما معًا في البحث عن عمل وكان أول شيء شراء تاكسي بالتقسيط، ومن هنا يتورطا في الديون ويصبح لزامًا عليهما تسديدها.