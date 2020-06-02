مؤشرات بورصة الكويت ترتفع مع بداية التعاملات .. والتداولات تصل الي 3.3 مليار جنيه

إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.11 %، وارتفع السوق الأول 0.06%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.25 % و0.33 %على الترتيب.





وبلغ حجم التداولات ببورصة الكويت اليوم مع بداية الجلسة ، نحو 15.3 مليون سهم جاءت بتنفيذ 890 صفقة حققت سيولة بقيمة 3.3 مليون دينار.



