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مؤشرات بورصة الكويت ترتفع مع بداية التعاملات .. والتداولات تصل الي 3.3 مليار جنيه
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:48 ص
نيفين سمير
إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.11 %، وارتفع السوق الأول 0.06%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.25 % و0.33 %على الترتيب.
وبلغ حجم التداولات ببورصة الكويت اليوم مع بداية الجلسة ، نحو 15.3 مليون سهم جاءت بتنفيذ 890 صفقة حققت سيولة بقيمة 3.3 مليون دينار.
وجاء سهم "العيد" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة ببوصة الكويت بنمو نسبته 6.93 %، فيما تصدر سهم "وربة للتأمين" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 5% ، وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 779.2 ألف دينار مُرتفعاً 0.16 %، بينما تصدر سهم "المستثمرون" نشاط الكميات بتداول مليوني سهم مُستقراً عند سعر 15.3 فلساً.
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