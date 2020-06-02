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السلع التموينية تطرح مناقصة لشراء القمح من موردين عالميين

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:24 ص
بوابة الفجر
 أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة يوم الاثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من العاشر إلى الخامس والعشرين من يوليو.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

وستدفع الهيئة ثمن القمح بخطابات ائتمان ”عند الإطلاع“، وهو ما يضمن دفعا فوريا عند استلام وثائق الشحنات، بدلا من الدفع المؤجل لمدة 180 يوما.

وفي مناقصتها الدولية السابقة للقمح التي أصدرتها في 16 أبريل، اشترت الهيئة 240 ألف طن من القمح الفرنسي والقمح الروسي للشحن في الفترة من 21 مايو إلى 5 يونيو.

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