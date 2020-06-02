تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.09% خلال التعاملات الصباحية

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.09% خاسراً 1.82 نقطة ليصل إلى مستوى 1972 نقطة، وبلغ حجم التداول 81.2 مليون سهم محققة ما قيمته 81 مليون درهم من خلال تنفيذ 1714 صفقة لعدد 30 سهماً.

وتراجع قطاعي البنوك والخدمات بسوق دبى المالي ، بنسبة 1.39%، 0.27%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.10%.





وارتفع 11 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الشركة العربية للطيران بنسبة 3.73%، ثم سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 2.53%، فيما تراجع 11 سهماً، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم الشركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 332.3 ألف ورقة بقيمة 5.4 مليون درهم.