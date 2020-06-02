أهله ميعرفوش.. تفاصيل إصابة طفل عمره عامين بكورونا في الدقهلية (فيديو)

كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تفاصيل إنقاذ حياة طفل عمره أقل من عامين مصابا بفيروس كورونا بمستشفى الحجر الصحي بـ"تمى الأمديد".





وقال خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء: إن الطفل يعاني من مرض نقص المناعة، وتأخر في التطور الحركي، وأنه دخل المستشفى ليلة عيد الفطر، وتم على الفور التعامل معه ووضعه في العناية المركزة.





وأضاف أن أهل الطفل لم يكونوا على علم بأنه مصاب بكورونا، وأن الأطباء متواجدون في ميدان العمل لمواجهة كورونا، ولن يتخلوا عن واجبهم.















