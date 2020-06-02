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تعرف على تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد




نجح مسلسل "اللعبة"لشيكو وهشام ماجد في تحقيق نجاحًا كبيرًا بعدما عُرِضَ خلال السباق الرمضاني الماضي عبر شاشات القنوات الفضائية، دفع ذلك الأمر صناعه للتفكير في كتابة جزء ثاني من المسلسل، ولاسيما أن طبيعة المسلسل تحتمل وجود أكثر من جزء.

وقال مصدر من داخل فريق عمل المسلسل، في تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق مع كاتب الجزء الأول من المسلسل على كتابة حلقات الجزء الثاني، وبالفعل تم البدء خلال الأيام الماضية، وعقد العديد من جلسات العمل بين هشام ماجد وشيكو فادي أبو السعود المشرف العام على الكتابة وكلا من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، كتاب السيناريو والحوار الخاص بالمسلسل.

وأشار المصدر أنه تم الاستقرار على الخطوط الرئيسية الخاصة بالعمل، وبدأ الكُتاب في كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، لافتًا أن الجزء الثاني لن ينتمى لنوعية المسلسلات الطويلة وستكون عدد حلقاته ثلاثون حلقة فقط مثل الجزء الأول، و لن يتم الاستغناء عن أبطال الجزء الأول الرئيسين ولكن سيتم إضافة أبطال جدد، ويقومون حاليًا بترشيح العديد من الأسماء للمشاركة في الجزء الثاني.

وتحدث المصدر عن توقيت عرضه، قال أنه يوجد اتجاه كبير من قبل الشركة المنتجة لعرضه خلال موسم رمضان المقبل٢٠٢١، عبر مجموعة قنوات "MBC" .

يشار أن الجزء الأول من مسلسل "اللعبة" يشارك في بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري و عارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.

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