بيان عاجل لوزيرة الصحة حول غياب معلومات الإصابة بكورونا في المحافظات

قدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي حول غياب المعلومات بالإصابة بكورونا بالمحافظات.





وأضاف النائب في بيانه، اليوم الثلاثاء، أنه استنادًا الى حكم المادة 134 من الدستور والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس برجاء إلقاء بيان عاجل بشأن غياب المعلومات واتهام المواطنين بعدم الوعي بالمحافظات نظرا لغياب الأرقام والمعلومات الرسمية المعلنة عن الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظات.





وتابع: "عدم إعلان حجم الإصابات في كل محافظة على حدى لإيضاح الإصابات "الإيجابي – السلبي – التعافي والوفاة" لمعرفة المواطنين بالمحليات "المحافظات – المدن – المراكز – الأحياء والقرى" حجم التحديات الحالية والمستقبلية وأهمية الدفاع عن الصحة العامة وسلامة المواطن والوطن والقيام بدورهم الواعي.





واستطرد النائب، أن أتهام الشعب المصري "بعدم الوعي" هو اتهام باطل وخطير ويهدف إلى الإحباط وتشبث الهمم القوية للشعب المصري العظيم وضربة في الجبهة الداخلية في ظل جائحة كورونا التي تواجه العالم ومصر فى القلب.





وطالب كمال، بالشفافية والإيضاح وحرية تداول المعلومات وعرضه على مجلس النواب هو حق دستوري وقانوني من أجل المصلحة العامة وحق أصيل لأبناء الشعب المصري.





واختتم النائب: "أهيب بسيادتكم ضرورة استدعاء كل من وزير التنمية المحلية والدكتورة وزيرة الصحة وإحالة الموضوع للجنة الإدارة المحلية لأهميته".



