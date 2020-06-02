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بيان عاجل لوزيرة الصحة حول غياب معلومات الإصابة بكورونا في المحافظات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي حول غياب المعلومات بالإصابة بكورونا بالمحافظات.

وأضاف النائب في بيانه، اليوم الثلاثاء، أنه استنادًا الى حكم المادة 134 من الدستور والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس برجاء إلقاء بيان عاجل بشأن غياب المعلومات واتهام المواطنين بعدم الوعي بالمحافظات نظرا لغياب الأرقام والمعلومات الرسمية المعلنة عن الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظات.

وتابع: "عدم إعلان حجم الإصابات في كل محافظة على حدى لإيضاح الإصابات "الإيجابي – السلبي – التعافي والوفاة" لمعرفة المواطنين بالمحليات "المحافظات – المدن – المراكز – الأحياء والقرى" حجم التحديات الحالية والمستقبلية وأهمية الدفاع عن الصحة العامة وسلامة المواطن والوطن والقيام بدورهم الواعي.

واستطرد النائب، أن أتهام الشعب المصري "بعدم الوعي" هو اتهام باطل وخطير ويهدف إلى الإحباط وتشبث الهمم القوية للشعب المصري العظيم وضربة في الجبهة الداخلية في ظل جائحة كورونا التي تواجه العالم ومصر فى القلب.

وطالب كمال، بالشفافية والإيضاح وحرية تداول المعلومات وعرضه على مجلس النواب هو حق دستوري وقانوني من أجل المصلحة العامة وحق أصيل لأبناء الشعب المصري.

واختتم النائب: "أهيب بسيادتكم ضرورة استدعاء كل من وزير التنمية المحلية والدكتورة وزيرة الصحة وإحالة الموضوع للجنة الإدارة المحلية لأهميته".

تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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