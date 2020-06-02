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أول أغسطس.. انطلاق امتحانات الدراسات العليا في جنوب الوادي بقنا
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:33 ص
بسام عبدالحميد
قرر مجلس جامعة جنوب الوادي، بجلسته الأخيرة المنعقدة بتقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، الموافقة انعقاد امتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي 2019/2020 بداية من أغسطس 2020.
وكما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين مركز تعليم وأبحاث اللغات بكلية التربية بالغردقة والمعهد العلمي الاوربي ESI ومقره (إسبانيا – مقدونيا – البرتغال) للتعاون الثقافي والعلمي والتقني ونشر البحوث.
وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المجلس أحيط علما بحصول الدكتور أكرم فتحي مصطفى الأستاذ بكلية التربية النوعية، على جائزة الشيخ خليفة رئيس دولة الإمارات لأفضل بحث تربوي على مستوى الوطن العربي.
وتابع، أنه وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد الدكتور الأمير حسين محمد بكلية العلوم والدكتور محمد راضي محمد بكلية الآداب والدكتور حمدي أحمد حسن بكلية الزراعة والدكتور محمد السيد كامل بكلية التربية النوعية والدكتور الشريف محمد أحمد والدكتور هشام أسامة عبد الراضي بكلية التربية الرياضية والدكتور عبد القادر أحمد هاشم والدكتور محمد منير محمد والدكتور والدكتورة عبير عبد الرحيم والدكتور عبد الله عليو محمد بكلية الطب.
وأضاف، أنه وافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من الدكتور أحمد يوسف سيد بكلية العلوم والدكتور محمد حمدان إبراهيم والدكتور إبراهيم حسن محمد بكلية الآداب والدكتورة هند محمد عبد الحكيم بكلية الطب.
ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه للطالب محمود محمد محمد إبراهيم بكلية الآثار ومنح درجة الماجستير لعدد 8 طلاب من مختلف كليات الجامعة.
تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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