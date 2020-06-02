أول أغسطس.. انطلاق امتحانات الدراسات العليا في جنوب الوادي بقنا

قرر مجلس جامعة جنوب الوادي، بجلسته الأخيرة المنعقدة بتقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، الموافقة انعقاد امتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي 2019/2020 بداية من أغسطس 2020.





وكما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين مركز تعليم وأبحاث اللغات بكلية التربية بالغردقة والمعهد العلمي الاوربي ESI ومقره (إسبانيا – مقدونيا – البرتغال) للتعاون الثقافي والعلمي والتقني ونشر البحوث.





وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المجلس أحيط علما بحصول الدكتور أكرم فتحي مصطفى الأستاذ بكلية التربية النوعية، على جائزة الشيخ خليفة رئيس دولة الإمارات لأفضل بحث تربوي على مستوى الوطن العربي.





وتابع، أنه وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد الدكتور الأمير حسين محمد بكلية العلوم والدكتور محمد راضي محمد بكلية الآداب والدكتور حمدي أحمد حسن بكلية الزراعة والدكتور محمد السيد كامل بكلية التربية النوعية والدكتور الشريف محمد أحمد والدكتور هشام أسامة عبد الراضي بكلية التربية الرياضية والدكتور عبد القادر أحمد هاشم والدكتور محمد منير محمد والدكتور والدكتورة عبير عبد الرحيم والدكتور عبد الله عليو محمد بكلية الطب.





وأضاف، أنه وافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من الدكتور أحمد يوسف سيد بكلية العلوم والدكتور محمد حمدان إبراهيم والدكتور إبراهيم حسن محمد بكلية الآداب والدكتورة هند محمد عبد الحكيم بكلية الطب.





ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه للطالب محمود محمد محمد إبراهيم بكلية الآثار ومنح درجة الماجستير لعدد 8 طلاب من مختلف كليات الجامعة.



