مواعيد مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

استقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم على استئناف بطولة الليجا بالتعاون مع الحكومة خلال منتصف شهر يونيو القادم، حيث يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب البطولة بفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد.





وكان قد توقف النشاط الرياضي في أوروبا بمنتصف شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.





وعاد الدوري الألماني في منتصف شهر مايو الماضي، ويعد هو الدوري الأول من الدوريات الكبرى التي تعود، وحددت معظم الدوريات العودة خلال شهر يونيو.





وتأتي مواعيد مباريات ريال مدريد في الدوري الاسباني :-





- ريال مدريد وإيبار.. الأحد 14 يونيو الساعة 11 مساءً.

- ريال مدريد وفالنسيا.. الأربعاء 17 يونيو الساعة 10 ونصف مساءً.

- ريال سوسيداد وريال مدريد.. السبت 20 يونيو الساعة 6 مساءً.

- ريال مدريد ومايوركا.. الخميس 25 يونيو الساعة 10 ونصف مساءً.

- إسبانيول وريال مدريد.. الأحد 28 يونيو الساعة 8 ونصف مساءً.

- ريال مدريد وخيتافي.. الأربعاء 1 يوليو الساعة 10 ونصف مساءً.

- أتلتيك بلباو وريال مدريد.. السبت 4 يوليو الساعة 6 مساءً.

- ريال مدريد وألافيس.. الثلاثاء 7 يوليو الساعة 10 ونصف مساءً.

- غرناطة وريال مدريد.. الجمعة 10 يوليو الساعة 10 ونصف مساءً.

- ريال مدريد وفياريال.. الأربعاء 15 يوليو الساعة 10 ونصف مساءً.

- ديبورتيفو ليجانيس وريال مدريد.. الأحد 19 يوليو الساعة 10 ونصف مساءً.



