رسالة قوية من راندا البحيري لمنتقدي محمد هنيدي

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قامت الفنانة راندا البحيري بالرد على منتقدي الفنان محمد هنيدي لعدم حضوره جنازة الفنان القدير حسن حسني، وذلك لتركيبه دعامات بالقلب.



ونشرت راندا البحيري على حسابها عبر "فيسبوك" قائلة: "ألف سلامة عليك يا حبيب الكل.. بس السؤال: هو احنا ليه بنبرر؟، ليه بنرد على الناس اللي كارهانا وعايزة تكسرنا وتوقعنا".



وتابعت: "وبعدين هو مش فيه إجراءات وقرارات خدتها الدولة بعدم التجمع وقالوا بالذات في الجنازة والأفراح والحاجات دي الناس بتكون لازقه في بعض وهيصلوا وهيقربوا كلهم من بعض".



وأضافت: " يعني يا أستاذ هنيدي يا حبيبي أنت كده كده مش مطالب تماما أنك تروح بل أنه كان هيبقي غلط كبير إن ده يحصل ويحصل تجمهر ألف سلامة على قلبك يا نجم النجوم".



يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري مشاركتها في مسلسل "الأخ الكبير"، الذي دارت أحداثه في إطار الغموض والتشويق، وينتمي لنوعية الأعمال ذات 45 حلقة، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة أيتن عامر، ومحمد رجب، وهبة مجدي، ومحمد عز، والمسلسل من إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.