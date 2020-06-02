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الجنايني: عودة الدوري يخص الدولة.. كأس مصر سيُقام.. ونضع مصلحة الكرة المصرية أمام أعينينا
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:22 ص
علي نبوي
قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، إن قرار عودة الدوري من عدمه يخص الدولة والأهم هو صحة المواطن".
وأضاف في تصريحات إذاعية عبر برنامج مع شوبير والمذاع عبر إذاعة أون تايم سبورت :"قرار عودة الدوري من عدمه يخص الدولة والأهم صحة المواطن".
وتابع :"استكمال الدوري يُعني نجاح اللجنة الخماسية .. وما يتردد عن رغبتنا في إلغاء الموسم لا أساس له من الصحة".
وأوضح :"السيناريو الذي وضعناه لعودة الدوري هو إقامة مباراتين لنفس الفريق في الأسبوع ومن الصعب ضغط المباريات أكثر من ذلك".
وأشار :"كأس مصر سيُقام .. واستئناف 9 مباريات أسهل من استئناف كل مباريات الدوري".
وتابع :"نضع مصلحة الكرة المصرية أمام أعيننا .. وقصة إعلان البطل أو إعلان هابطين من السيناريوهات الصعبة".
وزاد :"من الصعب العمل بـ الجدارة الرياضية".
وأشار :"بند الـ 8 سنوات في لائحة اتحاد الكرة قيد مناقشة بين اللجنة الخماسية والفيفا".
وأوضح :"طبقا للقانون المصري مدة مجلس اتحاد الكرة القادم سنة واحدة فقط .. حتى ولو أرسل الفيفا طلبا بان يكون 4 سنوات".
وأتم :"كل ما يتردد عن تدخل اشخاصا من الخارج في عمل اللجنة لا أساس له من الصحة .. وقولا واحدا نسمع آراء الجميع ولكن ننفذ ما نراه صحيحا".