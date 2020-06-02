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العراق يعلن إطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش غرب كركوك

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:21 ص
داعش
داعش
وكالات

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش في مناطق جنوب غرب كركوك، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات العراقية، قد كشفت مخططًا إرهابيًا لتنظيم "داعش" بعد تفكيك خلية في البصرة واعتقال شخصين.

 

وفي وقت سابق، قررت الحكومة العراقية الجديدة، إطلاق عملية عسكرية للقضاء بشكل كامل على بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك حلال أولى جلساتها الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

 

هذا وأدى مصطفى الكاظمي اليمين الدستورية رئيسا لحكومة العراق، صباح يوم الأربعاء، بعد تصويت البرلمان على منحه الثقة بالإجماع، وحظيت اختياراته لوزارات الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية على موافقة البرلمان خلال التصويت.

 

ووافق البرلمان العراقي على ترشيح الفريق عثمان الغانمي وزيرا للداخلية، وجمعة عناد وزيرا للدفاع، وخالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، وعلي عبدالأمير علاوي وزيرا للمالية، ونازلين محمد وزيرا للإسكان والإعمار، وحسن محمد عباس وزيرا للصحة، ونبيل كاظم عبدالصاحب وزيرا للتعليم، وعدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب، ومنهل عزيز محمود وزيرا للصناعة، وأركان شهاب أحمد وزيراً للاتصالات، ومهدي رشيد مهدي جاسم وزيراً للموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيراً للتربية.

 

ورفض البرلمان ترشيح كل من نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة، وهشام صالح داود وزيراً للثقافة، وإسماعيل عبدالرضا وزيراً للزراعة، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.

 

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد قال في أعقاب أداء الحكمة اليمين: "إننا تجاوزنا مرحلة عصيبة في تاريخ وطننا ويجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت لمواجهة تحديات الصحة والأمن والاقتصاد والإصلاح والانتخابات النزيهة".

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