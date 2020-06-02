أكثر من 5 ملايين جنيه.. تعرف على ثمن السيارة التي ظهرت بها ياسمين صبري مؤخرا





قصة مسلسل فرصة تانية





مسلسل "فرصة ثانية " تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان.





ياسمين صبري تقضي عطلتها الصيفية مع أحمد أبو هشيمة خارج مصر





ونذكر أن الفنانة ياسمين صبري احتفلت بزواجها من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة في حفل بسيط حضره أفراد أسرتهما فقط، وتقضي ياسين صبري حاليا شهر العسل بأحد المنتجعات السياحية حيث شاركت جمهورها بمجموعة من الصور والتي أحدثت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد متابعيها بجمالها وتألقها في الإطلالات التي تظهر بها.









نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.وظهرت ياسمين صبري في هذه الصورة تقود سيارتها الرولز رويس كولينان ويتخطى سعرها في مدينة أوروبا والولايات المتحدة فيما يعادل 400.00 ألف دولار أمريكي أو أكثر.يذكر أن ياسمين صبري قد شاركت في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي من بطولتها وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجى.