أحمد زاهر: حذروني من العمل مع محمد رمضان لكنى تفاجئت بشخصيته الرائعة

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كشف الفنان أحمد زاهر عما حدث فور الإعلان عن انضمامه لمسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، حيث أكد أنه تلقى تحذيرات كثيرة من قبل بعض الأشخاص بسبب أسلوبه في التعاون مع زملائه،مُشيرًا :"في بداية الإعلان عن هذا التعاون هناك الكثير ممن حذرني منه ومن العمل معه ومن أسلوبه مع زملائه، ولكني لم أكترث لهذا الكلام".



وأوضح أحمد زاهر خلال لقائه في برنامج "It’s showtime" مع الإعلامية مها الصغير أن مسلسل البرنس هو التعاون الأول بينه وبين الفنان محمد رمضان،لافتًا إلى أنه تفاجئ بشخصية محمد رمضان،حيث قال :"محمد شخص محترم لأبعد الحدود يحترم زملاءه، ومنذ أول بروفة بيني وبينه وحدثت كمياء بيننا في التمثيل فبالرغم من أن المشاهد التي كانت بيننا جميعها كره وعداوة إلا أنه لولا حدوث كمياء بينهم لم تكن ستخرج تلك المشاهد للجمهور بهذه العظمة".



وتحدث أحمد زاهر عن كواليس العمل مع محمد رمضان، حيث قال :" كنا نساعد بعضنا البعض في المشاهد، ونضيف بعض الإفيهات".





وتحدث أحمد زاهر عن الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها محمد رمضان دائمًا، مُشيرًا إلى أن ذلك بسبب نجاحه في سن صغير، حيث قال :" لم أدري لماذا كل هذا الحقد والغيرة على محمد رمضان، ولكني أعتقد أنه بسبب نجاحه في سنين صغيرة استطاع أن يصل للنجومية ويرى الكثير أنه لا يستحقها، ولكني أرى أن رمضان يستحقها بجدارة فهو شخص مجتهد جدًا وفنان حقيقي".



يُشار أن مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش.







