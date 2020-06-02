Trump يتوجه لكنسية "سانت جون" سيرا على الأقدام ويتحدى المتظاهرين

توجه دونالد ترامب Trump، الرئيس الأمريكي، إلى كنيسة "سانت جون" سيرا على الأقدام في تحدِ للاحتجاجات المستمرة فى محيط البيت الأبيض، وذلك بعد الانتهاء من بيانه الذي هدد فيه بنشر قوات الجيش لوقف الاحتجاجات.





وخرج ترامب Trump إلى الشارع متقدمًا حراسه وعدد من مساعديه في خطوة للتأكيد على عدم خشيته من الاحتجاجات التي اندلعت، ردًا على مقتل "جورج فلويد" الأمريكي من أصول أفريقية.





قال ترامب Trump في حديقة الورود بعد إعلان نفسه رئيسًا للقانون والنظام: "الآن سأقدم احترامي لمكان خاص جدًا"، قبل أن يتجه إلى كنيسة "سانت جون" الأسقفية عبر حديقة لافاييت من البيت الأبيض، وذلك حسبما أفاد مصدر لشبكة CNN، التي تبعد بعض الأمتار عن المظاهرات.





وأعلن Trump أنه سيتخذ إجراءات جديدة لقمع أعمال الشغب في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



