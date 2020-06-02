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حلا شيحه تعلق على مقتل جورج فلويد بسبب العنصرية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
علقت الفنانة حلا شيحه، على الأمريكي ذا الأصول الإفريقية، جورج فلويد،بسبب العنصرية لإنه ذو البشرة السمراء.


وكتبت حلا شيحه، عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" "من أبسط حقوق الإنسان، حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسياتهم او مكان اقامتهم ،او نوع جنسهم ،او اصلهم الوطنى".


وأضافت "او العرقي ،او لونهم، او دينهم ،او لغتهم، اننا لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الانسانية على قدم المساواه وبدون تمييز".

وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة حلا شيحه، مسلسل" خيانة عهد "الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ بطولة النجمة يسرا

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