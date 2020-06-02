خالد نبيل يكشف آخر التطورات الصحية لحالة شقيقته بعد إصابتها بكورونا

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أصيبت الفنانة نهال نبيل بفيروس كورونا المستجد، مما جعل الحزن والقلق يحل على جمهورها متمنيين لها الشفاء العاجل.



وقد كشف الملحن خالد نبيل في احدى التصريحات الصحفية عن آخر تطورات حالتها الصحية قائلاً: "أن نهال كانت تلتزم بالاجراءات الاحترازية للوقاية ولا تعلم من أين جاء لها هذا المرض".



وتابع: "أصيبت بكورونا بعد خروجها من يومين وهي في العادة كانت تمكث في المنزل طول الوقت".



وأضاف:"شقيقتي تمكث في غرفة وليس بالعناية المركزة، وأتمنى وأدعو من الله أن تمر بسلام ولا تتدهور حالتها الصحية أكثر من ذلك".