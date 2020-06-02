Advertisements

تسجيل حالتي وفاة جديدتين وإصابة واحدة بفيروس كورونا في تايلاند

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، وفاة حالتين جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل إصابة واحدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في تايلاند، اتاوسين ويسانيوتين، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد 3083، بينها 58 حالة وفاة، وتماثل 2966 مصابا للشفاء.

 

وكانت السلطات في تايلاند، فتحت مراكز التسوق والمتاجر للمرة الأولى منذ مارس في مرحلتها الثانية من إجراءات الاسترخاء مع تباطؤ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وقالت شركة سنترال باتانا العامة المحدودة، أكبر مركز تجاري في البلاد، إنها تعيد فتح 33 مركزًا للتسوق في جميع أنحاء البلاد، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

وأضافت "سنترال باتانا"، أنها ستتحكم في الكثافة من خلال السماح لشخص واحد فقط لكل 5 أمتار مربعة (54 قدمًا مربعة) واستخدام الروبوتات لقياس درجات حرارة الجسم وباستخدام مصاعد لا تعمل باللمس.

وشوهد عشرات المتسوقين يصطفون قبل دخول مركز إيكونسيام التجاري في وسط بانكوك. يُطلب من العملاء مسح رمز الاستجابة السريعة والتسجيل على موقع ويب حكومي قبل الدخول.

 

وقال سا نجوان خومرونروج، 65، في مركز ايقونة سيام للتسوق: "أريد الحصول على الطعام الياباني اليوم لأنني لم أتناوله منذ ثلاثة أو أربعة أشهر. تسجيل رمز الاستجابة السريعة غير مريح بالنسبة لكبار السن مثلي".

 

آلة رش مطهر على أقدام المتسوقين أثناء دخولهم إلى مركز ايقونة سيام للتسوق ومعقم مطهر آخر.

 

وأبلغت تايلاند، اليوم الأحد، عن ثلاث حالات إضافية من فيروس كورونا، تماشيًا مع اتجاه عدد أقل من الحالات اليومية الجديدة في مايو. وقد أبلغ عن ما مجموعه 3028 حالة، مع تعافي 2856 مريضا و56 حالة وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا حالتي وفاة جديدتين تايلاند إصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ حوالي 12 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ليونيل ميسي ينهي جدل رحيله عن برشلونة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في برشلونة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يكشف مفاجأة مثيرة عن ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الجيش الأمريكي ينتشر بشكل مكثف في محيط البيت الأبيض

منذ حوالي 4 ساعات

"كلنا في رعب".. وزير التعليم: "بقيس حرارتي كل 5 دقائق" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 28572

وفاة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 6

تايلاند تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1524

تايلاند تسجل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

تايلاند تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا

تباطؤ انتشار فيروس كورونا في إسبانيا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

03:51 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

08:39 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

09:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين