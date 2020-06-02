مدرب المنتخب الألماني يصدم مولر

أكد مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، أوليفر بيرهوف، أن توماس مولر لن يعود إلى صفوف المنتخب في كأس الأمم الأوروبية المقبلة، وذلك رغم المستويات القوية التي يقدمها مع بايرن ميونخ خلال هذا الموسم.









قال بيرهوف في تصريحات لمجلة كيكر بشأن إمكانية استدعاء مولر للمنتخب مجدداً من قبل المدير الفني يواخيم لوف: "سعيد للغاية بالمستويات التي يقدمها توماس، لكن يواخيم أعلن قراره بوضوح بنهاية مشوار الثلاثي مولر، وماتس هوميلز، وجيروم بواتينج مع المنتخب".









وكانت بطولة "يورو 2020" المقررة في 12 دولة أوروبية، تأجلت إلى العام المقبل، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.





وكان يواخيم لوف أعلن عدم ضم الثلاثي مولر، وماتس هوميلز، وجيروم بواتينج في العام الماضي.





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أوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن جناح بروسيا دورتموند، غادون سانشو، لم يحصل على إنذار لاحتجاجه على وفاة الأمريكي جورج فلويد على يد رجل شرطة، لكن بسبب خلع قميصه أثناء المباراة.

خلع سانشو قميصه أثناء احتفاله بتسجيل هدف، ليظهر قميصاً آخر كتب عليه عبارة "العدالة لجورج فلويد"، وهو أمريكي من أصل أفريقي توفي في منيابوليس، بعدما جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه.

وفي حين حصل سانشو على إنذار من قبل الحكم، لم يتلق زميله أشرف حكيمي عقاباً مماثلاً.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم إن ذلك بسبب عدم خلع اللاعب المغربي لقميصه، لكنه رفعه فقط ليظهر رسالة مكتوبة بخط اليد.

وتنص لوائح المجلس الدولي لكرة القدم الذي يسن قوانين اللعبة، أن يحصل اللاعبون على إنذار إذا خلعوا قميص اللعب، أو غطوا رؤوسهم بالقميص.

وطبقاً لقوانين المجلس الدولي لكرة القدم، لا يجب أن تحمل أدوات اللعبة أي عبارات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية.



