Advertisements

مدرب المنتخب الألماني يصدم مولر

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:41 ص
مولر
مولر
وكالات
أكد مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، أوليفر بيرهوف، أن توماس مولر لن يعود إلى صفوف المنتخب في كأس الأمم الأوروبية المقبلة، وذلك رغم المستويات القوية التي يقدمها مع بايرن ميونخ خلال هذا الموسم.


قال بيرهوف في تصريحات لمجلة كيكر بشأن إمكانية استدعاء مولر للمنتخب مجدداً من قبل المدير الفني يواخيم لوف: "سعيد للغاية بالمستويات التي يقدمها توماس، لكن يواخيم أعلن قراره بوضوح بنهاية مشوار الثلاثي مولر، وماتس هوميلز، وجيروم بواتينج مع المنتخب".


وكانت بطولة "يورو 2020" المقررة في 12 دولة أوروبية، تأجلت إلى العام المقبل، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان يواخيم لوف أعلن عدم ضم  الثلاثي مولر، وماتس هوميلز، وجيروم بواتينج في العام الماضي.

أقرأ أيضا.. الاتحاد الألماني لن يعاقب سانشو بعد احتجاجه على وفاة فلويد

أوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن جناح بروسيا دورتموند، غادون سانشو، لم يحصل على إنذار لاحتجاجه على وفاة الأمريكي جورج فلويد على يد رجل شرطة، لكن بسبب خلع قميصه أثناء المباراة.

خلع سانشو قميصه أثناء احتفاله بتسجيل هدف، ليظهر قميصاً آخر كتب عليه عبارة "العدالة لجورج فلويد"، وهو أمريكي من أصل أفريقي توفي في منيابوليس، بعدما جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه.

وفي حين حصل سانشو على إنذار من قبل الحكم، لم يتلق زميله أشرف حكيمي عقاباً مماثلاً.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم إن ذلك بسبب عدم خلع اللاعب المغربي لقميصه، لكنه رفعه فقط ليظهر رسالة مكتوبة بخط اليد.

وتنص لوائح المجلس الدولي لكرة القدم الذي يسن قوانين اللعبة، أن يحصل اللاعبون على إنذار إذا خلعوا قميص اللعب، أو غطوا رؤوسهم بالقميص.

وطبقاً لقوانين المجلس الدولي لكرة القدم، لا يجب أن تحمل أدوات اللعبة أي عبارات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية.

أخبار تهمك

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

"كلنا في رعب".. وزير التعليم: "بقيس حرارتي كل 5 دقائق" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الجيش الأمريكي ينتشر بشكل مكثف في محيط البيت الأبيض

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ حوالي 11 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في برشلونة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 22 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

03:51 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

08:39 م

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

09:13 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين