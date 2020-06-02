أكشاي كومار ينفي العمل على طرح جزء جديد من أغنية Fihall



وحسبما ذكر موقع انديا توداي فان صناع الاغنية، ومن ضمنهم اكشاي، نفو ما تردد من منتحلين لشخصية المنتج حول بدء العمل على جزء ثاني من الاغنية وايجاد فريق عمل لها.



وأكد أكشاي على أن ما تم الاعلان عنه من جلسات "كاستينج" مزيفة ويروج لها منتحلون غير مسئولين رسميا عن اي شئ يتعلق بالاغنية من قريب أو بعيد.



نفى النجم الكبير اكشاي كومار، ما تدردد حول بدء العمل على جزء ثاني من اغنيته الناجحة فيلهال، التي حققت نسب مشاهدة تقترب من المليار.