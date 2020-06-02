روبرت باتينسون يكشف صعوبة فهمه لفيلم TENET



وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن تصريحات روبرت تؤكد تصريحات سابقة للمخرج الكبير كريستوفر نولان، كشف خلالها أن عدد من النجوم بالفيلم عانو من صعوبة في فهم قصته.



كما سبق وأعلن المخرج كريستوفر نولان أن التفجيرات في الفيلم كانت حقيقية، اذ استخدم طائرة بوينج ضخمة 747 في احد مشاهد التفجيرات ولم تكن مجرد هيكل خارجي.



في حوار جديد له نقلته صحيفة ديلي ميل، اعترف النجم روبرت باتينسون بانه واجه صعوبة في فهم سيناريو فيلمه الجديد مع المخرج كريستوفر نولان.