هاري ستايلز يعلن تضامنه مع المطالبين بالقصاص لجورج فلويد



ونقلت صحيفة ديلي ميل، ما جاء بتغريدة هاري، الذي قال أنه متضامن جملة وتفصيلا مع مطالبات المتظاهرين، ويقف ضد العنصرية بشتى أنواعها.



وقبل هاري، عبر الكثير من نجوم هوليوود عن تضامنهم مع المتظاهرين ومطالبتهم بالقصاص من قاتل جورج فلويد.



كما شارق عدد من الفنانين الكبار بنفسهم في التظاهرات مثل اريانا جراندي وهالزي.



غرد نجم فريق وان دايركشن السابق هاري ستايلز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، معبرا عن تضامنه مع المتظاهرين الغاضبين حول قضية ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد.