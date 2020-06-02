بعد زيادة الوفيات.. الصحة توجه رسالة عاجلة إلى هذه الفئات (فيديو)

شدد المتحدث باسم وزارة الصحة، على ضرورة توجه عدد من الفئات وهم كبار السن، والسيدات الأمراض، وأصحاب الأمراض المزمنة إلى المستشفى فور الشعور بأي أعراض، وذلك حفاظا على حياتهم، وحتى يخضعون لإشراف طبي.





وكشف خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، عن أن 50% من حالات الوفاة بين مصابي كورونا هي لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة، و50% من الحالات تصل إلى المستشفى في حالة متأخرة، أو تتوفى قبل الوصول لمنشأة طبية.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، "بلاش نخاطر بحياة أهالينا، ونجرب العلاج فالبيت خاصة ولو كان المصاب من كبار السن".











