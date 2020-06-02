قبل طرحه.. تعرف على تفاصيل ألبوم محمد قماح الجديد "قماح 2020"

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فرغ المطرب محمد قماح من وضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان "قماح 2020" و سيتم طرحه خلال الأيام المقبلة، عن طريق طرح أغنية سينجل كل أسبوع، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويتعاون فيه مع الموزع محمود صبرى.



واستقر محمد قماح حتى الآن تصوير أغنية واحدة على طريقة الفيديو كليب ، وهي أغنية "مش بسهولة"، والأغنية تولى قماح تلحينها بنفسه،وهي من كلمات أحمد مرزوق، وتوزيع محمود صبري، وتولى إخراج الكليب حسام بدران.



ويشتمل الألبوم على العديد من الأغاني وهم: يا جاحدة، ومش بسهولة، وحوش عيونك، والبنات، ويا ليلة، وهي من كلمات أحمد مرزوق، كما يتضمن أغنية "لا لا لا "من كلمات طارق مجدى، وأغنيه "يا فرحة قلبى" وهى من كلمات عمر المهدى، وجميع أغانى الألبوم من ألحان قماح.



والجدير بالذكر أن آخر ألبومات محمد قماح الغنائية هو ألبوم "ليالي زمان"،الذي طرحه فى الأشهر الأولى من العام الماضى 2019، وتضمن وقتها ثمانية أغانٍ متنوعة جمعت ما بين الألوان الموسيقية المختلفة،وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا فور طرحه.