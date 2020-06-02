كواليس تدريبات ريال مدريد تحت حصار فيروس كورونا

روى تيبو كورتوا حارس مرمي نادي ريال مدريد الإسباني كواليس العودة إلى التدريبات الفردية بعد غياب حوالي شهرين تقريباً لتفادي أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد التي لم تنته وأدت إلى إلى توقف كل دوريات العالم في كل مكان.

وقال كورتوا لصحيفة آس الإسبانية: "التدريب كان غريباً فالأمر كان مختلفاً في وجود وسائل مثل القفازات والأقنعة بجانب وجود مترين بين بعضنا البعض، بالإضافة إلى تعقيم كل شيء.. استطاعة التدريب في مثل هذه الظروف أمر جيد وأفضل من لا شيء".

وأضاف كورتوا: "مدرب حراس المرمى يجب عليه أن يغير القفازات والكرات وأن يتم تطهيرهم وكذلك القدمين فلقد تركنا الأحذية والقفازات على مقاعد البدلاء وتم تطهيرهم أيضًا.. إنه أمر غريب لكن نتمنى أن يتحسن الوضع فى الفترة المقبلة".