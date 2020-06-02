تطورات جديدة حول تعاقد برشلونة مع لاوتارو مارتينيز

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يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت تقارير حسب "نيكولو شيرا"، إن فريق برشلونة توصلوا لاتفاق مع لاوتارو مارتينيز على الشروط الشخصية له، وعليهم إقناع انتر ميلان بعدما تم رفض عرضهم السابق والذي كان يتضمن 60 مليون يورو بالإضافة إلى البرتغالي نيلسون سيميدو.



حيث أن اللاعب تم ربطه في وقت سابق بأندية الدوري الإنجليزي وخاصة نادي مانشستر سيتي والذي دخل في مفاوضات جديدة مع إدارة النادي الإيطالي.



وأبدى لاوتارو مارتينيز رغبته في الانضمام إلى برشلونة، ولكن على البارسا الاتفاق مع إدارة إنتر ميلان على المبلغ الذي سيرحل الأرجنتيني من خلاله.