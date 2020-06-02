مانشستر يونايتد يهدد الصفقة التاريخية لريال مدريد

بات نادي مانشستر يونايت الإنجليزي على استعداد لمنافسة ريال مدريد الإسباني من أجل ضم جناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمكن لستيرلينج مغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف، نظراً للوضع الرياضي للسيتيزين مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد إعلان عدم مشاركتهم في الموسمين المقبلين بدوري أبطال أوروبا، لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

ووفقاً لمعلومات صحيفة إندبندنت الإنجليزية، فإن ريال مدريد بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز لم يتخلَ بعد عن الجناح الطائر، بينما زين الدين زيدان برغب في تعزيز قطاعه الهجومي، ولكن سيبقى كيليان مبابي الهدف الرئيسي لزيدان، ويمكن أن تتم عملية انتقاله في صيف عام 2021.

كما أكدت الصحيفة الإنجليزية، أن يونايتد لديه نية حازمة في ضخ دماء جديدة في الهجوم بالموسم المقبل، وسيكون رحيم أحد المرشحين جدياً للقدوم إلى أولد ترافورد.