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انتشار مكثف للجيش الأمريكي أمام البيت الأبيض

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:21 ص
احتجاجات أمريكا
احتجاجات أمريكا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بانتشار مكثف للجيش الأمريكي أمام البيت الأبيض.

 

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، وقوع اشتباكات عنيفة أمام البيت الأبيض، بين متظاهرين احتجاجات على مقتل جورج فلويد، وقوات مكافحة الشغب التي تحاول فض هذه المظاهرات.

 

وكانت قوات مكافحة الشغب، قامت بتفريق المتظاهرين أمام البيت الأبيض تمهيدا لتطبيق قرار حظر التجول.

 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيطبق العدالة في قضية مقتل جورج فلويد، لافتا إلى أنه سيعمل على احترام قانون البلاد.

 

وأضاف "ترامب"، أنه سيصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار، مشددا على أن "هذه التحركات يقودها إرهابيون محليون وهذه جريمة ضد الإنسانية".

 

وانتشر المئات من عناصر الجيش الأمريكي، داخل حرم البيت الأبيض بسبب وجود احتجاجات أمامه، نقلا عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

 

واتخذت المتظاهرات المنظمة أمام البيت الأبيض ليلا منحى تصعيديا، مع إحراق سيارات وتخريب محال تجارية.

 

هذا وانتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة بسبب مقتل شرطي لمواطن أمريكي من أصل أمريكي يدعى "جورج فلويد" في مدينة مينيابوليس، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.

 

وتوفي فلويد البالغ من العمر (46 عاما)، يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

 

وأجج مقتله غضباً واسعاً في عدة أماكن بالولايات المتحدة؛ حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو لحادث إلقاء القبض على فلويد من قبل الشرطة والتعامل معه بطريقة قاسية أدت إلى وفاته، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وأحرق العديد من السيارات والمحلات التجارية.

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