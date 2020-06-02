توقع وفاته.. تفاصيل هروب مصاب كورونا من مستشفى شربين بالمنصورة (فيديو)

أوضح الدكتور صابر مشالي، مدير مستشفى شربين المركزي، أسباب هروب مريض مصاب بكورونا من المستشفى، مشيرا إلى أن المريض بعد التأكد من إصابته بالفيروس، كان لديه اعتقاد أنه سيتوفى.





وقال "مشالي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: إن المريض يبلغ 39 عاما، معلقا "جاله خاطر أنه يهرب، وفاكرنا هنسيبه"، لافتا إلى أنهم أبلغوا الشرطة، وفي خلال ساعة تم إعادته مرة أخرى للمستشفى، مضيفا أنهم قاموا بطمأنة المريض.





وأضاف مدير مستشفى شربين المركزي، أنه تم صرف الأدوية لكافة المخالطين للحالة كاجراء احترازي، منوها بأن المريض كان لديه هاجس أنه سيتوفى وكان يريد أن يرى أسرته.















