رانيا محمود ياسين تبعث رسالة حب لوالدها بمناسبة عيد ميلاده

Advertisements

حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على تهنئة والدها الفنان القدير محمود ياسين بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشرت رانيا مجموعة صور لوالدها الفنان محمود ياسين، وعلقت على الصور قائلة :"أبي وحبيبي الغالي أبي الذي عرفت معه الحب والعطاء والتفاني والكرم والحنان والصدق والإخلاص، عرفت منك كل قيم الحق والخير والجمال، ربنا يديك الصحة والعافية كل سنة وانت بخير وصحة وسعادة".



وتابعت رانيا قائلة:"ربنا يخليك لينا يارب ويبارك فيك يا حبيبي ويحفظك، ويديك الصحة والعافية ودايما حسك في الدنيا بخير وصحة يارب كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة يا قلبي الكلام فيك ما يخلصش بحبك يا أغلى الناس".







وفي سياق آخر،شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"،وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامى إمام، بطولة عادل إمام، حمدي الميرغني، طارق الأبياري،هدى المفتي،دلال عبد العزيز،داليا البحيري،وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، محمد الكيلاني، سليمان عيد، بدرية طلبة.