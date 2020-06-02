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ليونيل ميسي ينهي جدل رحيله عن برشلونة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:18 ص
ميسي
ميسي
وكالات

أنهى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الجدل حول استمراره ضمن صفوف الفريق الكتالوني الموسم المقبل.

 

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن ميسي كانت لديه إمكانية للرحيل مجانا، نظرا لوجود بند يسمح له بذلك في عقده الذي ينتهي صيف عام 2021.

 

وأضافت الصحيفة: "كان على ميسي إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة بقراره قبل يوم 1 يونيو، وهو تاريخ اليوم".

 

وتابعت: "لم يبلغ النجم الأرجنتيني النادي بأي شيء، لذلك تستمر علاقته مع برشلونة لموسم واحد على الأقل".

 

وأشار التقرير، إلى أن مسؤولي برشلونة كانوا واثقين في استمرار الساحر الأرجنتيني مع الفريق، وسيتم العمل على تجديد عقده في الفترة المقبلة.

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