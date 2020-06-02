الصين تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بدون وفيات

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أبلغت الصين عن خمس حالات اصابة جديدة بكورونا ولم تحدث وفيات يوم الاثنين، وفقا للجنة الصحة الوطنية في البلاد.



تم استيراد جميع الحالات الجديدة، اثنان في مقاطعة سيتشوان، وواحدة في شنغهاي، وواحدة في قوانغدونغ، وواحدة في شنشي. كما تم الإبلاغ عن 10 حالات أخرى بدون أعراض.



وقد تم تسجيل 83،022 حالة إصابة بفيروس كورونا في الصين. ويبلغ عدد القتلى الرسمي 4634.



وقد غادر المستشفى حتى الآن أكثر من 78300 مريض. ولا يزال حوالي 371 مريضًا لا تظهر عليهم الأعراض تحت المراقبة الطبية.



وعلي صعيد اخر، تم تسجيل 1،811،172 اصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة - وتوفي ما لا يقل عن 105،167 شخصًا، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.



وأبلغت جونز هوبكنز عن 21118 حالة جديدة ووفاة 784 يوم الاثنين.



تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

