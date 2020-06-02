كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

حذر الإعلامي عمرو أديب، من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل، وسيتسبب في وفاة نصف البشرية.





وأوضح أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن هناك شخص أصدر كتابا منذ عدة أيام، يحذر فيه من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل، معلقا "بيقول الوباء هياخد نصف البشرية".





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "بيقول الوباء اللي جاي السنة الجاية بتاع الفراخ.. إحنا جربنا بتاع الفراخ قبل كده".











