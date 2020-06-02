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الهند تسجل 8171 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:49 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت وزارة الصحة ورفاهية الأسرة في الهند عن وجود 8،171 حالة إصابة بفيروس كورونا و204 حالة وفاة أخرى يوم الاثنين.

ويبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد 198706، بما في ذلك 5598 حالة وفاة.

يأتي التحديث في الوقت الذي بدأت فيه العديد من الولايات والأقاليم في جميع أنحاء الهند في رفع بعض إجراءات الإغلاق المتعلقة بالفيروس كجزء من خطة إعادة الفتح بلاد على مراحل.

اعتبارًا من الاثنين:
سيمنع حظر التجول تنقل الأشخاص بين الساعة 7 مساءً وسيتم تقصير الوقت من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا على مستوى الدولة.

ستسمح الحكومة الفيدرالية الآن للولايات والأقاليم الاتحادية برفع القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع بين الولايات وداخلها، إذا اختارت تلك السلطات القضائية ذلك.

ومع ذلك، يجب أن يظل ما يسمى بـ "مناطق الاحتواء" - حيث تفشي مرض Covid-19 أكثر خطورة - تحت الإغلاق حتى 30 يونيو.

لا تبدأ المرحلة الأولى الرسمية من الخطة، التي يطلق عليها اسم "Unlock 1"، فعليًا حتى 8 يونيو. وخلال هذه المرحلة، يمكن إعادة فتح أماكن العبادة والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق وخدمات الضيافة الأخرى.

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