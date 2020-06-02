Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2-6-2020 في الأسواق.. كرتونة البيض تواصل انخفاضها

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
أسعار بورصة الدواجن

استقرت اسعار الدواجن اليوم بعد انخفاضها في الأسواق نتيجة لانخفاض معدلات الطلب خلال الأيام الحالية مما ساهم فى تراجع أسعار الدواجن بنحو 5 جنيهات لتستقر أسعار الفراخ وأسعار البيض.

وأعلنت عن أن أسعار الدواجن التى تراوحت ما بين 27 إلى 29 جنيهًا  تسليم المزرعة، لتتراوح أسعار الدواجن للمستهلك  ما بين 31 إلى 34 جنيهًا، فيما بلغت أسعار الدواجن البلدي 35 جنيهًا تسليم المزرعة لتباع بسعر يتراوح ما بين 38 إلى 40 جنيهًا.

وتراجعت أسعار البيض ليصبح سعر كرتونة البيض بالمزرعة 25 جنيهًا لتباع للمستهلك بسعر يتراوح مابين 27 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم
انخفض سعر كرتونة البيض إلى أدنى مستوياتها بعد انقضاء عيد الفطر حيث وصل سعر الكرتونة إلى نحو 21.5 جنيها من المزرعة على أن تصل للمستهلك بنحو 23 جنيها.

بيض ابيض بطاريات23.00 ج.م
بيض أبيض ارضي22.00 ج.م
بيض احمر بطاريات25.00 ج.م
بيض أحمر ارضي24.00 ج.م
بيض بلدى مائدة30.00 ج.م
بيض بلدى بديك30.00 ج.م
بيض بلدى معمل01.00 ج.م

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت ابيض تسمين07.70 ج.م
كتكوت  ساسو بيور05.75 ج.م
كتكوت ساسو شيفر03.50 ج.م
كتكوت ساسو جيل ثانى02.20 ج.م
كتكوت  الجيل الثالث 02.00 ج.م
كتكوت بلدي هجين01.80 ج.م
كتكوت بلدى01.60 ج.م
كتكوت روزي03.00 ج.م
بط بكينى فرنساوى04.00 ج.م
بط مسكوفى12.00 ج.م
بط مولر12.00 ج.م
بط  تسمين بيور09.00 ج.م

أسعار بورصة الدواجن اليوم

سعر كيلو لحم أبيض 35 جنيه
سعر كيلو الفراخ البلدي 43 جنيه
سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه
سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه
سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه
سعر كيلو بط مولار 26 جنيه



أخبار تهمك

كر وفر أمام البيت الأبيض.. والشرطة تتدخل بـ"المروحيات"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 16 ساعة

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الجيش الأمريكي ينتشر بشكل مكثف في محيط البيت الأبيض

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

"كلنا في رعب".. وزير التعليم: "بقيس حرارتي كل 5 دقائق" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ حوالي 10 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

03:51 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

08:39 م

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

09:13 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين