ألمانيا ترفض عودة توماس مولر

كشف أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني لكرة القدم عن أن توماس مولر لن يعود إلى صفوف المنتخب في كأس الأمم الأوروبية المقبلة، وذلك رغم المستويات القوية التي يقدمها مع بايرن ميونخ خلال هذا الموسم.

قال بيرهوف في تصريحات لمجلة كيكر بشأن إمكانية استدعاء مولر للمنتخب مجدداً من قبل المدير الفني يواخيم لوف: "سعيد للغاية بالمستويات التي يقدمها توماس، لكن يواخيم أعلن قراره بوضوح بنهاية مشوار الثلاثي مولر، وماتيس هوميلز، وجيروم بواتينج مع المنتخب".

وكانت بطولة "يورو 2020" المقررة في 12 دولة أوروبية، تأجلت إلى العام المقبل، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.