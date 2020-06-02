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تعقد مفاوضات برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:17 ص
مارتينيز
مارتينيز
وكالات

تعثر انضمام الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى نادي برشلونة الإسبانية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نظرًا لتعقد المفاوضات بين الطرفين في ظل حالة الشد والجذب بينهما بجانب الخسائر المادية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

 

وكشفت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية عن تفاصل محاولات برشلونة لإقناع إنتر ببيع لاوتارو مارتينيز وهي عرض مكون من خدمات التشيلي أرتورو فيدال والبرتغالي نيلسون سيميدو إضافة إلى مقابل مادي يبلغ 70 مليون يورو مقابل مارتينيز.

 

ورفض إنتر ميلان العرض الثلاثي من برشلونة لأنه يرغب في الاستفادة المادية القصوى من بيعه الهداف الأرجنتيني، حيث يوجد شرط جزائي في عقد لاوتارو يحق من خلاله الرحيل مقابل 11 مليون يورو كما أنه يتقاضى 10 ملايين يورو كراتب سنوي.

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