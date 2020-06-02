أزمة في ميلان بسبب باولو مالديني

يبدو أن استمرار باولو مالديني أسطورة الكرة الإيطالية في فريق ميلان لن يدوم كثيرًا لأنه يشغل في الوقت الحالي منصب المدير الرياضي للنادي لكنه يواجه أزمة كبيرة في تغيير مدربي الفريق باستمرار مما عطل مسيرته قبل توقف بطولة الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن أنه إذا أصبح الألماني رالف رانجنيك مدرباً لميلان بدلاً من ستيفانو بيولي فقد يعني هذا أن باولو مالديني سيغادر النادي خاصة أن رانجنيك اعترف بالتفاوض مع ميلان.

واعترف رانجنيك بالتفاوض مع مسؤولي ميلان لخلافة بيولي لكن يبدو أن إدارة النادي لم ترجع إلى مالديني في هذا الأمر مما جعل باولو يشعر بالاستياء الشديد من طريقة تعاملة إدارة النادي معه ويقرر الرحيل عنه.