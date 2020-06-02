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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 2-6-2020.. العملة الأمريكية تواصل ارتفاعها

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:12 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات سعر العملة الأمريكية التى أقتربت من تحقيق مستوي الـ 16 جنيه، بعد أن صعدت العملة الأمريكية بالبنوك، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع مقابل 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.


وسجل في البنوك الحكومية "البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة" بنحو 4 قروش ليسجل 15.86 جنيه للشراء مقابل و15.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، والتجاري الدولي cib، والعربي الإفريقي، وقناة السويس ليسجل 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية إلى 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع، في بنك البركة إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيعK وأصبح سعر صرف الدولار بنك كريدي أجريكول 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وتسبب القلق من جائحة كورونا في نزوح تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبي من مصر وأوقف قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للدولارات، كما أضر بتحويلات المصريين العاملين في الخارج في الدول الخليجية المعتمدة على النفط.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
15.83 جنيه للشراء
15.93 جنيه للبيع

 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
15.82 جنيه للشراء
15.92 جنيه للبيع


سعر الدولار فى بنك مصر
 
15.82 جنيه للشراء
15.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.84 جنيه للشراء
15.94 جنيه للبيع


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
15.84 جنيه للشراء
15.94 جنيه للبيع


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
15.84 جنيه للشراء
15.94 جنيه للبيع

 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
15.83 جنيه للشراء
15.93 جنيه للبيع


سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.84 جنيه للشراء
15.94 جنيه للبيع

 

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